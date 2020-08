Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ++ Zigarettenautomat gesprengt ++ Unfallfluchten ++ Scheibenwischer verbogen und damit hohen Schaden verursacht ++ Zeugensuche zu Steit in Stadtallendorf am 07.08. ++

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zigarettenautomat gesprengt

Kirchhain: Mehrere Zeugen meldeten sich am Freitagmorgen gegen 01.30 Uhr bei der Polizei, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Die Ursache war schnell gefunden: In der Stettiner Straße hatten Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Einzelstücke fanden die Beamten auf über 30 Quadratmeter verteilt vor. Mehrere Zeugen berichteten von einer verdächtigen Person, welche auf der Chemnitzer Straße vom Tatort wegrannte. Diese wird wie folgt beschrieben: männlich, Anfang 20, 170-180 cm groß, sportliche Statur, trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Lederjacke, eine helle kurze Hose und dunkle Turnschuhe mit reflektierenden Applikationen (Streifen) im Knöchelbereich. Die Polizeistation Marburg, tel. 06421/ 40-60, bittet dringend um Hinweise: Wer hat die Tat ebenfalls beobachtet und sich aber noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt? Wer kann die Personenbeschreibung aufgrund eigener Beobachtungen ergänzen oder wer kann sogar Hinweise zur Identität der Person geben? Weiterhin bittet die Polizei alle Zeugen, die die Tat oder die flüchtende Person mit dem Handy filmten oder mittels einer Überwachungskamera erfasst haben, sich zwecks Sicherung der Videos an die Polizeistation Marburg zu wenden. Die Ermittlungen zur genauen Tatbegehungsweise und dem entstandenen Schaden dauern an.

Tür gegen parkendes Auto geschlagen

Cölbe: Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch (26.08.) gegen 10.10 Uhr eine Person, welche beim Öffnen der Fahrertür eines geparkten Lieferwagens die Tür an ein danebenstehenden Mercedes schlug. Die Person sah sich die Beschädigungen an und entfernte sich anschließend. Sie und der Beifahrer waren männlich mit südländischem Erscheinungsbild. Bei ihrem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Lieferwagen, welcher an den Seiten mit einem dunklen Werbeschriftzug versehen ist. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Straße Unterm Bornrain. Der entstandene Schaden beträgt etwa 150 Euro. Die Polizeistation Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Hinweise zum Verursacher.

Kotflügel beschädigt

Biedenkopf: Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein Unbekannter am Donnerstag (27.08.) gegen einen geparkten VW auf dem hinteren Parkplatz der Berufsschule in der Straße Auf der Kreuzwiese. Zwischen 07.35 Uhr und 14.45 Uhr entstanden die Beschädigungen in Höhe von 180 Euro am VW. Der Verursacher entfernte sich. Die Polizeistation Biedenkopf, tel. 06461/929-50, bittet um Zeugenhinweise.

Scheibenwischer verbogen und Riss an Frontscheibe verursacht

Stadtallendorf: An einem ordnungsgemäß geparkten Audi bogen Unbekannte einen Scheibenwischer nach oben und verursachten dadurch einen Riss in der Frontscheibe sowie eine Beschädigung im Lack. Insgesamt dürfte der Schaden mindestens 600 Euro betragen. Die Sachbeschädigung passierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26.08.) zwischen 21.25 Uhr und 06.20. Uhr. Der Audi stand in der Albert-Schweitzer-Straße, auf einem Schotterparkplatz in Höhe der dortigen Apotheke. Die Polizeistation Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Zeugenhinweise.

Zeugenaufruf zu Auseinandersetzung auf Parkplatz

Stadtallendorf: Bereits am Freitag, 07.08., gerieten gegen 23.15 Uhr mehrere Personen auf dem Freibad-Parkplatz im Stadionweg aneinander. Drei Personen schlugen sich dabei unter anderem mit einem Klappstuhl und einer Flasche gegenseitig und verletzten sich. An einem goldfarbenen BMW entstanden dadurch ebenfalls Beschädigungen. Streitursache war wohl ein vorausgegangenes Überholmanöver auf der Waldstraße. Die Polizeistation Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Die Polizeibeamten erhoffen sich durch weitere Zeugen nähere Informationen zum Ablauf der Auseinandersetzung.

