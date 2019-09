Polizei Essen

POL-E: Essen: Opelfahrerin (74) beim Ausweichen auf Mittelinsel Verkehrszeichen touchiert - älterer Mercedesfahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Am vergangenen Mittwochvormittag (11. September) gegen 11 Uhr wich eine 74 Jahre alte Opel Zafira-Fahrerin auf der Meisenburgstraße einem älteren Mann mit seinem Mercedes aus, der sie stark geschnitten hat. Die Essenerin bog von der Grashofstraße nach links auf die Meisenburgstraße ab. Aufgrund von dem dortigen Querverkehr, wartete die 74-Jährige bis der Einmündungsbereich passierbar war. Als sie gerade langsam anfuhr, raste plötzlich ein älterer Mercedesfahrer, ebenfalls aus der Grashofstraße kommend, an ihr vorbei, überholte sie und bog in gleicher Richtung nach links ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Zafira-Fahrerin nach links aus, fuhr auf die dortige Mittelinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die 74-Jährige verletzte sich glücklicherweise nicht. Bei dem rasenden Autofahrer handelt es sich um einen zirka 70-80 Jahre alten Mann, der mit einem Mercedes Coupé älteren Modells in dunkelblau unterwegs war. Die Polizei sucht Zeugen und Nachbarn, denen ein älterer Herr mit Mercedes bekannt ist, auf den die Beschreibung passen könnte. Diese oder weitere Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell