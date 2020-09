Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht;Randale an Baustelle;Dieb nimmt Kellerverschläge ins Visier;Diesel abgezapft;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Marburg: Die Polizei registrierte zwischen Freitagnachmittag, 28. August, und Montagmorgen, 31. August, mehrere Einbrüche im Stadtgebiet. Im Karlsbader Weg verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in eine Kindertagesstätte und einen Nebenraum. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Danach stahlen die Diebe zwei Laptops, eine Kaffeemaschine sowie Bargeld. In der Frauenbergstraße geriet ein Büro in das Visier der Diebe. Über ein Fenster gelangten die Täter ins Innere und suchten vergeblich nach Beute. In der Industriestraße machten sich die Einbrecher an dem Gebäude des Hundesportvereins zu schaffen. Letztendlich gaben sie ihr Vorhaben auf und zogen ohne Beute ab. Die Kriminalpolizei sucht in allen Fällen nach Zeugen, denen verdächtige Personen/Fahrzeugen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421- 4060.

Randale an Baustelle

Amöneburg: An einer Baustelle am Brücker Tor randalierten Unbekannte zwischen Sonntag, 30. August, 17 Uhr, und Montag, 31. August, 7 Uhr. Die Rowdys verschoben mehrere mobile Ampelanlagen und warfen eine Ampel, eine Dixi-Toilette sowie mehrere Warnbaken um. An einer Lichtzeichenanlage entstand dabei leichter Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Dieb nimmt Kellerverschläge ins Visier

Stadtallendorf-Erksdorf: In einem Mehrfamilienhaus in der Langensteiner Straße machte sich ein Dieb zwischen Donnerstag, 20. August, 17 Uhr, und Montag, 31. August, 21.30 Uhr, zu schaffen. Der Unbekannte hebelte insgesamt fünf Verschläge auf und stahl nach derzeitigen Erkenntnissen zumindest eine Kreissäge Kawasaki im Wert von 300 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Diesel abgezapft

Münchhausen/ Bundesstraße 236: Gewaltsam öffneten Unbekannte zwischen Freitag, 28. August, 14.30 Uhr, und Montag, 31. August, 6.45 Uhr, den Tank eines Baustellenfahrzeuges und zapften 280 Liter Dieselkraftstoff ab. Bei dem Vorfall an der Bundesstraße 236 entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

