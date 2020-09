Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Eingangstür beschädigt;Ärgerliche Kratzer;Einkaufswagen gegen Golf;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Eingangstür beschädigt

Kirchhain: Durch Tritte beschädigte ein Randalierer in der Nacht auf Dienstag, 1. September, die Eingangstür des Jugend- und Kulturzentrums in der Borngasse. Die Polizei ermittelt nach dem Sachschaden in Höhe von 100 Euro und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Ärgerliche Kratzer

Stadtallendorf: Ein Rowdy hinterließ am Dienstag. 1. September, zwischen 1 und 11 Uhr, Kratzer auf der Kofferraumklappe eines grauen BMW. Bei dem Vorgehen auf dem Parkplatz in der Posener Straße verursachte der Unbekannte einen ärgerlichen Schaden von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Einkaufswagen gegen Golf

Kirchhain: Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Frankfurter Straße krachte wahrscheinlich ein Einkaufswagen gegen die hintere linke Tür eines geparkten grauen Golfs. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagvormittag, 25. August, zwischen 10 und 11 Uhr. Der Schaden beträgt 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell