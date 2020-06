Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Pkw BMW M2 Competi

Seelbach (Westerwald) (ots)

Am Montag, den 22.06.2020, gegen 01:22 Uhr kam es zu einem Pkw Diebstahl in der Gemarkung Seelbach (Westerwald). Der Eigentümer hatte sein Fahrzeug, welches in sogenanntem Hockenheimsilber, einer besonderen Farbe die je nach Lichteinfall zwischen weiß, silber oder blau schimmert, lackiert war, in der Hofeinfahrt vor seinem Wohnanwesen abgestellt. Von dort wurde der Pkw gegen 01:22 Uhr entwendet und vermutlich zunächst in Richtung der Ortschaft Niederwambach - Seyen weggefahren. Vermutlich aktivierte der oder die unbekannten Täter durch Funkwellenverlängerung das sogenannte Keyless Go System, ein System wodurch das Fahrzeug schlüssellos zu entriegeln und durch das bloße Betätigen des Startknopfes zu starten ist. Die Ermittlungen und weitere Fahndungsmaßnahmen wurden aufgenommen. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, insbesondere Anwohner im Nahbereich der Tatörtlichkeit werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

