POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen, Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum

DiepenauDiepenau (ots)

Lavelsloh/Bramkamp (ZIE)

Am Mittwoch, 23. Dezember 2020, gegen 21.10h, kam es auf der Landesstraße 348 im Bereich Bramkamp/Bohnhorster Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 37jähriger Mann aus Rahden die L348 aus Richtung Bohnhorst kommend in Richtung Lavelsloh. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab und prallte im Seitenraum frontal gegen einen Baum. Der Fahrer, sowie sein Beifahrer, ein 30jähriger Mann, ebenfalls aus Rahden, wurden bei dem Aufprall schwer verletzt, waren jedoch ansprechbar. Als Unfallgrund steht eine Konstellation aus offenbar unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn und Beeinflussung von Alkohol im Raum. Der Fahrzeugführer wurde mittels Rettungsdienst dem Krankenhaus in Lübbecke zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Der Beifahrer wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Minden transportiert. Am Pkw enstand offensichtlicher wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau.

