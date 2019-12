Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Erneut verbotenen Feuerwerkskörpern mit über 5 Kilo Nettoexplosivmasse festgestellt

Marienberg/Reitzenhain (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 25.12.2019 in der Ortslage Reitzenhain ein Fahrzeug. Im Kofferraum befand sich eine größere Menge Feuerwerkskörper.

Am 25.12.2019 um 22:00 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Reitzenhain einen PKW mit deutschem Kfz-Kennzeichen. Im Fahrzeug befanden sich drei irakische Staatsangehörige (29, 27, 14 Jahre). Bei der Nachschau im Fahrzeug fanden die Beamten knapp 500 Feuerwerkskörper, von denen die Hälfte erlaubnispflichtige bzw. nicht zugelassene Erzeugnisse waren. Die drei gaben an, diese in Tschechien gekauft zu haben. Die Netto-Explosivmasse lag über 5 Kilogramm.

Die Pyrotechnik wurde sichergestellt und musste aufgrund der hohen Explosivmasse von Spezialkräften der Bundespolizei (Entschärferdienst) abgeholt und transportiert werden. Die Erziehungsberechtigte des 14jährigen Minderjährigen wurde informiert.

Die drei müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. Denn der Gesetzgeber hat aufgrund der großen Gefahr, die von nicht geprüften und nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern ausgeht, die Einfuhr, den Besitz, die Weitergabe und das Abbrennen unter Strafe gestellt. Diese Verstöße können mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro oder sogar mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden.

Neben einer Strafanzeige erwartet Personen, die verbotene Feuerwerkskörper nach Deutschland einführen, auch eine finanzielle Forderung für den professionellen Transport und die Vernichtung der verbotenen Feuerwerkskörper durch die Bundespolizei.

Darum: Finger weg von verbotenen Feuerwerkskörpern!!!

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-116 oder 0371 4615-105

E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell