POL-OG: Kehl - Nach halsbrecherischer Fahrt nach Frankreich geflüchtet, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Unter anderem weil er zunächst einen parkenden Hyundai am Korker Baggersee beschädigte und anschließend flüchtete, sind die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden nun auf der Suche nach Zeugen. Der Unbekannte verursachte ersten Erkenntnissen zu Folge gegen 18:30 Uhr einen Unfall auf einem Parkplatz, als er beim Rückwärtsfahren im Bereich einer Schranke einen Hyundai beschädigte. Nachdem der Unbekannte durch einen Zeugen darauf angesprochen wurde, flüchtete der Mann mit seinem BMW mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kehl. Einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl kam der Flüchtige, der gerade dabei war ein Fahrzeug zu überholen, auf der L 75 (Ringstraße) Höhe des Abzweigs Schwarzwaldstraße entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, mussten die Beamten mit ihrem Fahrzeug nach rechts ausweichen und nahmen im Anschluss die Verfolgung auf. Im Bereich der Brücke unter der B 28 überholte der BMW-Fahrer erneut und streifte dabei ein entgegenkommendes Auto an dessen Spiegel. In der Folge bog der Mann nach links in die Königsberger Straße ein. Ihm folgend wurde jedoch der Streifenwagen an einem Bordstein beschädigt, weshalb die weitere Verfolgung abgebrochen werden musste. Der Unbekannte, dessen Fahrzeugkennzeichen bekannt ist, flüchtete im Anschluss über die Grenze nach Frankreich. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern derzeit an. Zeugen der Geschehnisse und weitere geschädigte oder gefährdete Personen wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07221 680-460 an die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden.

