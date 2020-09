Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auto beschädigt, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Ein Unfall hat am Samstag in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 13.30 Uhr auf der Kandelstraße zu etwa 3.500 Euro Sachschaden geführt. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit dem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Dacia und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Durch den Zusammenstoß wurde der Kotflügel, die Stoßstange und die lichttechnische Einrichtung vorne links beschädigt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise werden unter der Telefonnummer 07851/893-0 entgegen genommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell