Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrerin schwer verletzt

Offenburg (ots)

Eine gelöste Verschraubung am Fahrrad führte am Sonntagvormittag zu einem schweren Radunfall. Von Bohlsbach kommend radelte eine 35-Jährige kurz nach 11 Uhr auf dem Radweg in Richtung Offenburg. Kurz nach der Einmündung Okenstraße/Am Holderstock löste sich aus bislang unbekannter Ursache die Verschraubung einer Befestigungsöse am vorderen Schutzblech. In Folge dessen lockerte sich das Blech und verkantete sich während der Fahrt zwischen der Vordergabel und dem Radreifen. Die Weiterfahrt wurde durch den blockierten Vorderreifen abrupt beendet. Die Mittdreißigerin konnte den Sturz nicht mehr verhindern und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Einen Schutzhelm trug sie zum Zeitpunkt des Unfalls nicht. Zur Behandlung der Verletzungen wurde sie in das Klinikum Ortenau verbracht. Das Damenrad war nicht mehr fahrbereit. /jh

