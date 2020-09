Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Renitenter Gast

Haslach (ots)

Gleich mehrere Personen griff ein Gast am frühen Sonntagmorgen offenbar in einer Gaststätte in der Haslacher Innenstadt an und sieht daher nun einer Strafanzeige entgegen. Wie der Polizei im Nachgang angezeigt wurde, soll ein 34 Jahre alter Gast wegen seines Verhaltens der Wirtschaft verwiesen werden. Dabei setzte er sich derart zur Wehr, dass er einen anderen Gast, eine Angestellte und die Besitzerin selbst verletzt haben soll. Weitere Gäste seien daraufhin zu Hilfe gekommen, um den Mittdreißiger an die frische Luft zu setzen. Er sieht nun einem Verfahren wegen Körperverletzung entgegen.

/rs

