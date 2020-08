Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee

Lkrs. KN) Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw missachtet (13.08.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 26.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 18.00 Uhr auf der B 34, Höhe der Auffahrt zur B 33 in Fahrtrichtung Singen. Eine 51-jährige Fiat-Fahrerin wollte von Stockach kommend nach links in die Auffahrt zur B33 abbiegen und übersah hierbei den Daimler-Benz eines entgegenkommenden 49-jährigen Mannes. Bei dem starken Aufprall verletzten sich die beiden Fahrzeugführer und die 46-jährige Beifahrerin des Mannes leicht und wurden von Rettungsdiensten in Krankenhäusern gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten von Abschleppdiensten geborgen und abtransportiert werden, hierfür wurde die Bundesstraße teilweise beidseitig gesperrt. Weitere Verkehrsregelnde Maßnahmen führten die Polizeibeamten an der Einmündung bis gegen 19.30 Uhr durch.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell