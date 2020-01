Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl eines E-Bikes

Am Mittwoch, 29. Januar 2020, zwischen 00.00 Uhr und 6.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein anthrazitfarbenes E-Bike der Marke Gazelle und ein graues Trekkingrad der Marke Bulls aus einem Carport im Weizenkamp sowie zwei Bohrmaschinen der Marke Makita. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Arbeitsunfall in einem Stahlbaubetrieb

Am Dienstag, 28. Januar 2020, um 13.50 Uhr kam es in einem Lager eines Stahlbaubetriebs im Gewerbering zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus Vechta hatte zuvor Arbeiten in einem Hochregallager vorgenommen und stürzte. Er zog sich dabei solche schwersten Verletzungen zu, sodass er unmittelbar an der Unglücksstelle verstorben ist.

