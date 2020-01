Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 26. Januar 2020, 14.00 Uhr und Montag, 27. Januar 2020, 15.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter den Schließmechanismus einer Tür bzw. die Alarmanlage eines Gemeindehauses in der Vechtaer Straße zu manipulieren. Ein Eindringen in das Gebäude fand jedoch nicht statt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 28. Januar 2020, zwischen 17.25 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die untere Glasscheibe einer Gebäudeeingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Marschkämpe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Wohnung

Am Montag, 27. Januar 2020, in der Zeit zwischen 14.50 Uhr bis 17.10 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter über eine lediglich zugezogene, aber nicht verschlossene Terrassentür in eine Wohnung in der Straße Am Sonnenkamp. Der Täter entwendete Modeschmuck und einen Schlüssel mit Anhänger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek entgegen, Tel.: 054445-351.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 28. Januar 2020, um 22.30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Vechta die Gerbertstraße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Nachtrag zum Strohballenbrand

Die Sperrung der Kreisstraße durch die Kreisstraßenmeisterei hat noch Bestand, wird aber voraussichtlich in den nächsten 30 Minuten aufgehoben werden. Es werden derzeit letzte Reinigungsarbeiten durchgeführt. Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten gegen 9.00 Uhr des heutigen Tages beendet. Eine Feuerwache ist aber noch vor Ort. Am gestrigen Tag, 28. Januar 2020, um 21.48 Uhr teilte die Feuerwehr mit, dass die Warnung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, aufgehoben ist.

Rückfragen bitte an:

POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell