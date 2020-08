Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Rheinufer: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und Stadtordnungsdienst

Bonn (ots)

Auch am späten Samstagabend hielten sich an den Bonner Rheinufern wieder mehrere hundert Personen in kleineren Gruppen auf. Sie gaben den Beamtinnen und Beamten der Bonner Polizei und des Stadtordnungsdienstes nur in wenigen Fällen Anlass zu Einschreiten. Bei den gemeinsamen Fußstreifen, die in der Zeit von 22 Uhr bis 02:15 Uhr auch auf den Bereich des Alten Zolls, des Hofgarten, den Kaiserplatz und die Poppelsdorfer Allee ausgeweitet wurden, erfolgten 54 Personenüberprüfungen.

In mehreren Fällen ergaben sich Hinweise auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auf dem Hofgarten und am Brassertufer wurde bei zwei jungen Männern Marihuana sichergestellt. Insgesamt erstatten die Einsatzkräfte sechs Strafanzeigen. Gegen acht Personen wurden Platzverweise ausgesprochen.

Stadt und Polizei werden die Schwerpunktkontrollen, die seit Juni 2020 an den Wochenenden stattfinden, weiter fortzusetzen.

