POL-LB: Korntal-Münchingen: Mercedes beschädigt - 4.000 Euro Sachschaden

Vermutlich mit Split bewarf ein bislang unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite eines in der Goethestraße in Münchingen abgestellten Mercedes und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Tat muss sich zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr ereignet haben.

Das Polizeirevier Ditzingen nimmt unter Tel. 07156 4352 0 Zeugenhinweise entgegen.

