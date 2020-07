Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (940) Tageseinnahmen mehrerer Bäckereifilialen aus Lkw gestohlen

Langenzenn (ots)

Am Montagmorgen (13.07.2020) sammelte ein Mitarbeiter einer Bäckereikette die Tageseinnahmen mehrerer Filialen ein. Als er in Langenzenn die dortige Filiale betrat, stahl ein Unbekannter mehrere Koffer mit Geldtaschen aus seinem Lkw. Die Polizei sucht nun Zeugen des Diebstahls.

Nachdem der Beschäftigte des Backwarenunternehmens schon mehrere Filialen in anderen Ortschaften angefahren hatte, kam er gegen 06:40 Uhr nach Langenzenn zur dortigen Verkaufsstelle in der Nürnberger Straße 50. Die Bäckereifiliale befindet sich in einem größeren Supermarkt.

Der Fahrer vergaß dort allerdings den Lkw abzusperren, als er in das Geschäft ging. Dies nutzte ein unbekannter Täter aus und stahl die Geldkoffer mit den Tageseinnahmen von zwei Filialen aus dem Lkw. Als der Mitarbeiter zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er den Diebstahl und verständigte die Polizei. Einen Täterhinweis konnte er nicht geben.

Die gestohlenen Koffer sowie die darin befindlichen Geldtaschen wurden einige Zeit später leer in einem Waldstück zwischen Langenzenn und Klaushof aufgefunden. Der Täter erbeutete mehr als 7.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Zirndorf sucht nun Zeugen des Diebstahls:

- Wer war zur Tatzeit in der Nähe des Großparkplatzes in der Nürnberger Straße 50 und hat dort Beobachtungen gemacht?

- Wer hat zur Tatzeit in Langenzenn eine Person mit zwei silberfarbenen Koffern bemerkt?

- Wem ist am Montagmorgen im Wald zwischen Langenzenn und Klaushof eine verdächtige Person aufgefallen?

Hinweise in der Sache können der Polizeiinspektion Zirndorf unter der Rufnummer 0911-96927 0 mitgeteilt werden.

