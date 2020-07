Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (939) Verpuffung in Doppelgarage - 39-Jähriger schwer verletzt

Gunzenhausen (ots)

Am Montagabend (13.07.2020) kam es in einer Doppelgarage in Gunzenhausen zu einer Verpuffung. Ein 39-jähriger Mann wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 22:00 Uhr ereignete sich im Gunzenhausener Ortsteil Schlungenhof in einer Doppelgarage eine Verpuffung. Diese war so stark, dass beide Garagentore aus ihren Verankerungen gerissen wurden. Der 39-Jährige, der sich zum Zeitpunkt der Verpuffung in der Garage aufhielt, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Nach der Verpuffung gerieten Teile der Garage in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Gunzenhausen war mit zahlreichen Kräften vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass zum Zeitpunkt der Verpuffung Schweißarbeiten in der Garage stattfanden. Was zu der Durchzündung geführt hat, ist aber noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Gunzenhausen. An der Garage entstand ersten Schätzungen zu Folge ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Marc Siegl/n

