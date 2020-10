Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Waldweiler

Waldweiler (ots)

Am 22.10.2020, in der Zeit von 22.00 - 23.45 Uhr, kam es in Waldweiler, Mühlscheider Str. zu einem Verkehrsunfall, wobei der Unfallverursacher bisher flüchtig ist. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein Motorradfahrer die Mühlscheider Str. in Richtung Römerstraße, als er auf der Ecke "Zur Rausch" nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort in einen Zaun fuhr, welcher hierdurch erheblich beschädigt wurde. Der Anstoß war so heftig, dass ein betonierter Poller herausgerissen wurde. Es konnten einige Teile eines Motorrades bzw. eines Motorradhelmes gefunden werden. Hinweise die zur Tataufklärung führen können, richten sie bitte an die Polizei in Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder an Email pihermeskeil@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell