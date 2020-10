Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Katalysator ausgebaut

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 05.10.2020 20:00 Uhr bis 16.10.2020 wurde von bislang unbekannten Tätern, aus einem auf dem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim abgestellten PKW, der Katalysator ausgebaut und entwendet. Als die 71-jährige Fahrerin ihren Opel Astra starten wollte, hörte sie einen ohrenbetäubenden Krach und wunderte sich, warum ihr Opel "wie ein Panzer" klingt. Nachdem das Fahrzeug in eine Werkstatt abschleppt wurde, konnte dort festgestellt werden, dass der Katalysator ausgebaut wurde. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



