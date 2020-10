Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerbeschwerden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 19.10.2020 zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr wurden aufgrund von Bürgerbeschwerden mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim mussten 2 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 48 km/h gemessen. Bei einer weiteren Kontrolle in der Mozartstraße in Ellerstadt hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. In Ungstein wurde der Fußgängerüberweg in der Altenbacher Straße überwacht. Auch hier gab es keinerlei Beanstandungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell