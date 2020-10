Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Trier (ots)

Am Donnerstag, 22.10.2020 gegen 21:15 Uhr kam es im Bereich Luxemburger Straße, auf Höhe der Hausnummer 142, zu einer Körperverletzung. Der bislang unbekannte männliche Täter und der Geschädigte befanden sich zuvor gemeinsam in Stadtbus der Linie 81 in Fahrtrichtung Igel. Beide verließen gegen 21:07 Uhr an der Haltestelle Eisenbahnstraße den Stadtbus. Kurze Zeit später attackierte der Beschuldigte den Geschädigte im Bereich Luxemburgerstr. mit Faustschlägen und warf ihn zu Boden. Ein zufällig an der Örtlichkeit vorbeikommender Pkw stoppte, worauf die Insassen des Fahrzeuges den Täter aufforderten vom Geschädigten abzulassen. Der daraufhin flüchtende Täter wird wie folgt beschrieben:

- männliche Person - ca. 18 Jahre alt - schwarze, sehr kurze Haare - ca. 1,70 Meter groß - bekleidet mit Jeans und weißen Schuhen.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere die PKW-Insassen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier, Kürenzerstr. 3 unter Tel. 0651/97795210 in Verbindung zu setzen.

