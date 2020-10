Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Schweich (ots)

Am Montag, den 19.10.2020, kam es im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 17:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem dm-Parkplatz im Ermesgraben in Schweich. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen neben ihm geparkten blauen VW Sharan. An dem PKW der 35-Jährigen Geschädigten sind durch den Zusammenstoß Lackschäden an der linken, hinteren Fahrzeugtür in Höhe von etwa 1000 EUR entstanden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Unfallflucht führen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-91570 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

