Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

K21, Herborn (ots)

Am 21.10.2020 befuhr eine Verkehrsteilnehmerin gegen 17:00 Uhr mit ihrem PKW die K 21 von Herborn kommend in Fahrtrichtung Mörschied, wo ihr in einer Rechtskurve ein dunkler Kleinwagen entgegenkam. Da dessen bislang unbekannter Fahrzeugführer trotz der geringen Fahrbahnbreite vor Ort weder konsequent das Rechtsfahrgebot einhielt, noch die Geschwindigkeit verringerte, kam es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

