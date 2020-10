Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: LKW beschädigt Hauswand

Trier-Ehrang (ots)

Am Mittwoch, 21.10.2020, gegen 10:25 Uhr, will nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein LKW-Fahrer mit seinem LKW von der Straße Mittelplatz aus in die Ehranger Straße einfahren. Dazu befährt er eine Durchfahrt, die unter einem Haus hindurchführt. Der Aufbau des LKW kollidiert mit einem Teil des Hauses, wodurch ein größerer Bereich einer Hauswand einstürzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Ehranger Straße ist derzeit einseitig gesperrt. Die Statik des Hauses muss vermutlich teilweise überprüft werden. Vor Ort ist die BFW Trier mit zwei Zügen, das THW, ein RTW und zwei Streifen der PI Schweich.

