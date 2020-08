Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Lahr (ots)

Ein mutmaßlich unter Alkohol- und möglicherweise auch unter Drogeneinfluss stehender Mann musste am Sonntagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Lahr in Gewahrsam genommen werden, nachdem er etliche Ratschläge und Anweisungen der Polizisten ignorierte. Begonnen hatte das unrühmliche Schauspiel gegen 15:45 Uhr in einer Bäckerei in der Friedrichstraße. Dort soll der 35-Jährige andere Gäste belästigt und sich unter anderem an deren Bestellungen vergriffen haben. Aufforderungen des Inhabers zu gehen sowie einem ausgesprochenem Platzverweis durch eine hinzugerufene Polizeistreife zeigte der Mittdreißiger die kalte Schulter. Nachdem ihm schließlich der Gewahrsam angedroht wurde, entfernte sich der Störer zunächst einige Meter von der Bäckerei, kehrte aber wieder umgehend zurück. Bei der nun erfolgten Ingewahrsahmnahme leistete der Mann Widerstand und trat hierbei gegen das Schienbein eines Beamten. Durch die Widerstandshandlungen des Mannes hat sich ein anderer Polizist leichte Verletzungen zugezogen. Die polizeilichen Maßnahmen waren flankiert von Beleidigungen und Spuckattacken des Delinquenten. Auch beim Verbringen in die Arrestzelle setzte sich der 35-Jährige nochmals zur Wehr. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

