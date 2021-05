Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war am Samstag gegen 19.00 Uhr in der Hauptstraße in Warmbronn im Einsatz. Vermutlich führten Bitumenschweißarbeiten an einem Balkon eines Mehrfamilienhauses zu einer Überhitzung der Dämmschicht hinter der Hauswand. Insgesamt befanden sich 18 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge vor Ort. Mit sogenannten Löschlanzen konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 40.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Leonberg ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

