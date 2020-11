Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsüberwachung mittels Radarkontrolle

Vettelschoß, Notscheider StraßeVettelschoß, Notscheider Straße (ots)

Am 18.11.2020 wurde eine Radarkontrolle in Vettelschoß, Notscheider Straße, Höhe Straßenmeisterei Linz durchgeführt. An der Örtlichkeit besteht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h. Während der 5 Stunden Messzeit passierten fast 500 Fahrzeuge die Örtlichkeit. Insgesamt wurden 230 Fahrzeuge mit zum Teil hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Neben den vielen Verwarnungen kam es zu weiteren 26 Ordnungswidrigkeitenanzeigen mit 2 Fahrverboten. 2 Fahrzeuge wurden erschreckender Weise mit fast der doppelten Geschwindigkeit(95 km/h)gemessen.

