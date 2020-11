Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbrüche in Rheinbreitbach und Bruchhausen

NeuwiedNeuwied (ots)

Letzte Woche Freitag, den 13.11.2020 kam es in dem Zeitraum von 12:30 Uhr bis 18:10 Uhr in Rheinbreitbach zu Eibrüchen im Mühlenweg und Im Bendel. Darüber hinaus brachen unbekannte Täter einen Tag zuvor in ein Einfamilienhaus in Bruchhausen in der Straße Auf der Nick ein. Dies geschah in dem Zeitraum 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr Zeugen werden gebeten jedwede sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen der Kriminalpolizei in Neuwied mitzuteilen unter der Rufnummer 02631/878-0.

