Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Blumenkübel in Flammen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Während die Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldenburger Straße am Donnerstag einkaufen waren, entzündeten bislang Unbekannte einen an einem Balkon befestigten Blumenkübel aus Kunststoff. Nur beherzt eingreifenden Nachbarn, die das Feuer löschten, ist es zu verdanken, dass der Brand nicht auf die Verkleidung des Balkons übergreifen konnte. Der oder die Täter entzündeten den Kübel zwischen zirka 10:30 Uhr und 12 Uhr. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das KK 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

