Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zeugin verhindert Trickdiebstahl.

Lippe (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine 79-jährige Frau am Donnerstag nicht zum Opfer eines Trickdiebes wurde. Der Unbekannte hielt sich zwischen zirka 10:30 Uhr und 11:10 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Grevenmarschstraße im Bereich "Trinkgut/Fressnapf" auf. Dort suchte er sich anscheinend gezielt ältere Menschen als potentielle Opfer aus. Zeugen berichteten davon, dass er mindestens einer Frau geholfen habe, Getränkekisten ins Auto zu laden. Der 79-Jährigen aus Lemgo gaukelte er vor, ihr eine Zeitschrift verkaufen zu wollen. Die Frau ging auf das Angebot ein und holte ihre Geldbörse hervor. Dabei hielt der Trickdieb eine der Zeitungen so über das Portemonnaie der Dame, das er unbemerkt drei 50-Euro-Banknoten daraus entnehmen konnte. Da er sich dabei von der Zeugin offensichtlich beobachtet fühlte, ließ er die Geldscheine fallen und tat so, als ob die Geldscheine heruntergefallen seien. Danach entfernte er sich schnell in Richtung des Marktkaufs. Der Täter hat südländisches Aussehen, ist 20-25 Jahre alt, 1,80 m groß und von schlanker Statur. Seine Haare sind schwarz und verfügen an den Seiten über einen sogenannten Undercut. Hinter dem getragenen Mund-Nasen-Schutz war ein Bart erkennbar. Zur Tatzeit trug er ein blaues T-Shirt und eine helle Hose. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Das Vorgehen des Trickdiebes zeigt, dass er diese Art des Diebstahls offenbar nicht zum ersten Mal praktiziert hat. Möglicherweise hat sich der Täter nach der Entdeckung durch die Zeugin auch zu einem Fahrzeug auf dem Parkplatz begeben. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an die Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

