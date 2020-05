Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Mülltonnen in Flammen.

Lippe (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen brannten am Donnerstagabend zwei Papiermülltonnen sowie einige gelbe Abfallsäcke in der Dorfstraße. Auch eine Hausfassade wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das gegen 23:30 Uhr gemeldet wurde. Sowohl vorsätzliche als auch fahrlässige Brandstiftung kommen als Ursache in Frage. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

