Sindelfingen: Poser- und Eventszene ignoriert Verkehrsbeschränkungen - Polizei über das Pfingstwochenende gefordert

Neben dem geschotterten Park- und Festplatz, der ab 22:00 Uhr nicht mehr genutzt werden darf, ist seit dem Pfingstwochenende auch die Zufahrt zum Gewerbegebiet des Flugfeldes zwischen 19:00 und 6:00 Uhr durch Verkehrszeichen eingeschränkt und nur noch für Anlieger erlaubt. Die Polizei hat über das Pfingstwochenende verstärkte Kontrollmaßnahmen durchgeführt und dabei viele Verstöße festgestellt.

Bereits am Freitagabend ignorierten zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer das neue Verkehrsverbot. Am Samstagabend waren sogar die Verkehrszeichen am Festplatz von Unbekannten abmontiert worden und die Einsatzkräfte stellten dort und im angrenzenden Bereich über 200 Fahrzeuge und rund 340 Personen fest. Auch die Parkflächen beim Glaspalast Sindelfingen sowie im Bereich der Schnellrestaurants in der Herrenberger Straße in Böblingen waren stark frequentiert.

Im Verlauf der Kontrollmaßnahmen zwischen Freitag und Montag überprüften die Einsatzkräfte über 1.200 Personen und rund 930 Fahrzeuge. Dabei stellten sie 76 Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest und erteilten 150 Platzverweise. 130 Fahrerinnen und Fahrer wurden wegen Missachtung der Verkehrsverbote angezeigt. Fünf Weitere müssen mit Anzeigen rechnen, da technische Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis ihrer Fahrzeuge geführt hatten.

