Polizei Paderborn

POL-PB: 60-jähriger Pedelecfahrer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Weil ein Radfahrer am Mittwoch in der Marienstraße einem E-Bike-Fahrer die Vorfahrt nahm, stürzte dieser und erlitt eine Fraktur an der Schulter.

Gegen 10:15 Uhr fuhr ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Marienstraße in Richtung Marienplatz und wollte nach links in den Abdinghof abbiegen. Aus Richtung Rathaus kam ihm ein 69-jähriger Radfahrer entgegen, der nicht anhielt und aus der Fußgängerzone auf die Marienstraße fuhr. Um nicht mit dem Radler zusammenzustoßen bremste der E-Bike-Fahrer stark ab und stürzte. Er zog sich nach erster Einschätzung nur leichte Verletzungen zu. Die Radfahrer tauschten die Personalien aus und der 60-jährige ließ sich von Arbeitskollegen nach Hause bringen. Dann suchte er einen Arzt auf, der die operativ zu behandelnde Schulterverletzung diagnostizierte.

