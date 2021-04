Polizei Paderborn

POL-PB: Zehnjähriger Junge in geöffneter Autotür angefahren

Paderborn (ots)

(mb) Am Helgoländer Weg ist am Mittwoch ein 10-Jähriger bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Gegen 12.40 Uhr saß der Junge auf dem Beifahrersitz eines 1er BMW, der entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand des Helgoländer Weges geparkt war. Während die Mutter (33) am Kofferraum beschäftigt war, öffnete der Junge die Tür und stieg zur Straße hin aus. Laut Zeugenaussagen befand der Junge zwischen Tür und Auto, als ein 61-jähriger Fahrer mit einem Ford-Transit-Courier vom Schleswiger Weg aus einbog und mit der offenen Autotür kollidierte. Die Tür schlug gegen den Jungen, der mit dem Kopf gegen die Dachkante prallte und sich eine Kopfverletzung zuzog. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell