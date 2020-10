Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kayh: Eine leichtverletzte Person und 17.000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, befuhr der 47-jährige Fahrer eines Audi die Gipswerkstraße aus Altingen kommend. An der Kreuzung zur Herrenberg Straße missachtete er die Vorfahrt eines aus Kayh kommenden 32-jährigen Audi Lenkers und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Aufgrund der Kollision wurde der Lenker des Audi leicht verletzt und durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 17.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell