POL-LB: Magstadt: Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte sowie rund 30.000 Euro Sachschaden forderte am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall an der Einmündung K 1065 / L 1189 zwischen Maichingen und Magstadt. Die 64-jährige Fahrerin eines BMW war gegen 14:00 Uhr von Maichingen kommend auf der Kreisstraße unterwegs und wollte an der Einmündung in die L 1189 nach links abbiegen. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 77-Jährigen frontal zusammen. Beim Zusammenstoß zogen sich die 64-Jährige und ein im BMW mitfahrendes achtjähriges Kind leichte Verletzungen zu. Im Mercedes wurden sowohl der Fahrer als auch zwei Mitfahrende im Alter von 85-Jahren schwer verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die L 1189 von Magstadt in Richtung Maichingen ist derzeit noch für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

