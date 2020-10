Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Schönaich und in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Mercedes Sprinter beschädigt

Auf einem öffentlichen Parkplatz, der sich in der Waldenbucher Straße in Schönaich befindet, ereignete sich zwischen Donnerstag 20:45 Uhr und Freitag 08:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Auf dem Parkplatz stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Zurücksetzen gegen einen abgestellten Mercedes Sprinter und richtete hierbei einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 6770-0.

Böblingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Auf noch ungeklärte Art und Weise streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Jeep, der am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 18:45 Uhr in der Pestalozzistraße in Böblingen am Fahrbahnrand geparkt war. Hierdurch entstand an der Fahrerseite des Jeeps ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Anstatt sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Aufgrund dessen sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, nach Zeugen.

