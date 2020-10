Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 48-Jährigen angegriffen und bedroht; Gäufelden: Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: 48-Jährigen angegriffen und bedroht

Nach einer Körperverletzung am Freitag gegen 4.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in der Talstraße in Böblingen, haben Polizeibeamte einen 39-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam genommen. Er hatte zuvor einen 48-Jährigen angesprochen und ihn gefragt, ob er ihn mit Covid19 anstecken wolle. Unvermittelt trat er daraufhin plötzlich zwei bis dreimal auf den 48-Jährigen ein. Zwei Zeugen erkannten die Situation und kamen ihm zur Hilfe. Der Angreifer flüchtete daraufhin in Richtung Busbahnhof. Beamte des Polizeireviers Böblingen nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Dabei leistete der 38-Jährige Widerstand und beleidigte die Polizisten. Er musste den Vormittag in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen.

Gäufelden: Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Nach einem Unfall in der Siedlerstraße in Böblingen am Donnerstag gegen 11.30 Uhr sind zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Als eine 32-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda vom Parkplatz eines Autohändlers kommend nach links in die Siedlerstraße einbog, stieß sie mit den bevorrechtigten Renault eines 56-Jährigen, der aus Richtung Altinger Straße kam. Die 32-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

