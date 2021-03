Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Täter nach sexuellem Missbrauch Minderjähriger zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

Cuxhaven (ots)

Am Dienstag (16.03.2021) wurde am Amtsgericht Otterndorf das Urteil gegen den Bremerhavener gesprochen, der am 24.09.2020 wegen sexuellem Missbrauch Minderjähriger und der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie durch Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven festgenommen worden war. Dem 31-Jährigen, der sich seit der Festnahme in Untersuchungshaft befand, droht nun eine mehrjährige Haftstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stade und der Polizeiinspektion Cuxhaven führten weiterhin zur Identifizierung vier weiterer Opfer und zwei weiterer Beschuldigter. Zahlreiche Folgeverfahren mit gleichem strafrechtlichem Hintergrund wurden eingeleitet. Ein weiterer Beschuldigter wurde aufgrund dieser Erkenntnisse in Baden-Württemberg in Untersuchungshaft genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

