Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201102-5: Räuber floh mit Mobiltelefon - Wesseling

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Der unbekannte Mann trank vor der Tat vor einem Haus Alkohol mit dem späteren Opfer und schlug es nieder. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Freitagabend (30. Oktober) standen der nun von der Polizei Gesuchte und das spätere Opfer (42) um 19:10 Uhr an einem Haus in der Ludewigstraße. Dort tranken beide zunächst alkoholische Getränke. Später verlangte der Unbekannte das Mobiltelefon des 42-Jährigen, um zu telefonieren. Nachdem er circa 10 bis 15 Minuten telefoniert hatte, forderte der 42-Jährige ihn auf, das Gespräch zu beenden und das Handy zurückzugeben. Daraufhin schlug ihm der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Anschließend floh der Räuber in unbekannte Richtung. Der 42-Jährige, der mit 2,26 Promille deutlich alkoholisiert war, begab sich zunächst zu Fuß zum nächstgelegenen Krankenhaus, informierte jedoch unterwegs dorthin selbst einen Rettungswagen.

Den Täter ist 35 bis 45 Jahre alt, etwa zwei Meter groß und von korpulenter Statur. Er hat kurze schwarze Haare und war dunkel bekleidet. Auffällig war sein schwarzer Rucksack mit Reflektoren.

Zeugen, die das Zechgelage vor dem Haus, die Tat selbst oder die Flucht des Täters und dessen Aufenthalt nennen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

