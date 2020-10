Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mini völlig ausgebrannt - Ursache vermutlich technischer Defekt

Hockenheim/Rhein-Neckar-KreisHockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Mini ist am Freitag gegen 12.45 Uhr im Schweriner Weg vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten und völlig ausgebrannt, an dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 27-jährige Fahrer gab an, dass während der Fahrt eine Warnleuchte angegangen sei, weshalb er anhielt. Unmittelbar danach drang Rauch aus dem Motorraum und das Fahrzeug begann zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hockenheim, die mit vier Fahrzeugen und 13 Wehrmännern im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen. Das Auto wurde abgeschleppt, die Fahrbahn musste wegen ausgelaufenem Diesel durch eine Firma gereinigt werden.

