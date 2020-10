Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 32-jähriger beleidigt bei Verkehrskontrolle mehrere Beamte

MannheimMannheim (ots)

Weil der Beifahrer in einem Mercedes Benz am Freitagabend gegen 23.20 Uhr in der Riedfeldstraße/Pestalozzistraße seine Füße aus dem Beifahrerfenster gestreckt hatte, wurde das Auto und die Insassen einer Kontrolle unterzogen. Dabei beleidigte der 32-jährige Beifahrer die eingesetzten Beamten mehrfach mit sexistischen Ausdrücken. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

