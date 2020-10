Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Jugendliche sexuell belästigt - 27-jähriger Tatverdächtiger bei Fahndung festgenommen

MannheimMannheim (ots)

Am Freitagabend kurz vor 20.30 Uhr wurde eine 16-Jährige, die zusammen mit ihrer 15-jährigen Freundin zu Fuß in der Neckarauer Straße unterwegs war, von einem 27-jährigen Mann in sexueller Ansicht angesprochen und im weiteren Verlauf auf den Po geschlagen. Die beiden Mädchen flohen daraufhin in ein nahegelegenes Geschäft und baten um Hilfe. Von dort wurde sofort die Polizei verständigt. Eine Person folgte dem Tatverdächtigen. Nachdem Eintreffen der Fahndungskräfte konnte der 27-jährige Tatverdächtige daraufhin noch in Tatortnähe festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

