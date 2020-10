Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit zwischen zwei Männern eskaliert; 61-jährige mit Schlagstock am Kopf verletzt

HdeidelbergHdeidelberg (ots)

Am Samstagmorgen wurde ein 34-jähriger Mann im Stadtteil Bergheim vorläufig festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, kurz nach 1 Uhr, während eines Streits in einem Hinterhof der Theodor-Körner, einem 61-Jährigen mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen zu haben. Dieser wurde nach seiner Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 34-Jährige wurde festgenommen, der Schlagstock sichergestellt. Ein erster Test ergab über 1,7 Promille. Zudem wurde er positiv auf Kokain und Cannabis-Beeinflussung getestet. Nach dem der Mann wieder nüchtern war, wurde er im Laufe des Samstagvormittages wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier HD-Mitte ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell