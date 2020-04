Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 51-Jähriger stürzt mit Mountainbike

Finnentrop (ots)

Bei einem Fahrradunfall am Samstag (11. April) gegen 13 Uhr in Heggen hat sich ein 51-Jähriger verletzt. Er befuhr die Attendorner Straße aus Richtung Finnentrop kommend in Richtung Attendorn. In Höhe eines Tankstellengeländes beabsichtigte er, nach links von der Hauptstraße auf den dortigen Fahrradweg abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs stürzte er aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei leicht am Handgelenk. Zwecks weiterer medizinischer Untersuchung brachte ihn ein Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

