Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201102-4: Die Polizei überprüfte berauschte Fahrer - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag fielen sechs Auto- und Kradfahrer auf, die zu tief ins Glas geschaut hatten. In einem Fall stand ein Autofahrer zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Am Freitagmorgen (30. Oktober) staunten Streifenbeamte nicht schlecht, als sie um 08:20 Uhr auf dem Radweg der Hans-Böckler-Straße in Richtung der Luxemburger Straße einen Radfahrer sahen, der während seiner unsicheren Fahrt eine Schnapsflasche in der Hand hielt. Grund genug, den Mann zu überprüfen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der 34-Jährige aus Düsseldorf wollte sich vor Ort nicht äußern. Im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Am frühen Samstagmorgen (31.Oktober) überprüften Streifenbeamte um 00:15 Uhr die Fahrtüchtigkeit eines 28-jähriger Autofahrers aus Hürth. Grund der Überprüfung war das nicht eingeschaltete Abblendlicht des Wagens und die erkennbare Schlangenlinienfahrt des Autofahrers. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug schwankte der Mann und musste sich teilweise am Fahrzeug festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Zudem hatte der 28-Jährige Cannabis und Kokain konsumiert. Ihm entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und fertigen eine Strafanzeige.

Um 01:00 Uhr fuhr ein 35-jähriger Hürther auf der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Hürth-Hermühlheim auf seinem Fahrrad in Schlangenlinien. Die Beamte überprüften seine Fahrtüchtigkeit. Da sie in der Atemluft des Mannes deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, führten die Beamten bei ihm einen Atemalkoholvortest an. Im Ergebnis zeigte das Gerät einen Wert von 1,88 Promille an. Der 35-Jährige gab den Beamten gegenüber an, jüngst erst etwa acht Büchsen Bier a` 0,5 Liter getrunken zu haben. Auch in diesem Fall entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Samstagnacht (31. Oktober) fuhr ein 35-jähriger Hürther um 23:20 Uhr mit einem E-Scooter die Kaulardstraße in Richtung Bundesstraße (B) 265. Die Beamten sahen, wie der Mann auf dem Scooter starke Lenkbewegungen machte. Sie überprüften den 35-Jährigen und rochen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Er gab auf Befragen an, weder Alkohol- noch Drogen konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wollte er nicht freiwillig über sich ergehen lassen. Die Beamten nahmen ihn mit in eine Polizeidienststelle und ordneten eine Entnahme an. Da er auch seinen Führerschein nicht freiwillig abgab, beschlagnahmten ihn die Beamten. Mit dem Laborergebnis der Auswertung des Blutes ist in ein paar Tagen zu rechnen.

Sonntagmorgen (01. November) fuhr in Brühl um 03:50 Uhr ein 30-jähriger Wesselinger mit einem Smart auf der Rheinstraße hinter einem Streifenwagen her, der in Richtung Berger Straße fuhr. In Höhe der Shell Tankstelle bog der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in die Wesselinger Straße ab, während die Beamten ihre Fahrt in Richtung Berger Straße fortsetzten. Am nachfolgenden Kreisverkehr bog der schwarze Smart aus Richtung Liese-Meitner-Straße kommend in die Berger Straße ab und befand sich nun vor dem Streifenwagen. Die Beamten gaben Anhaltesignale und überprüften den 35-Jährigen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Ordnungs-widrigkeitenanzeige.

Am Sonntagmittag (01. November) fuhren Streifenbeamte um 12:00 Uhr auf der Kreisstraße (K) 44 in Erftstadt Blessem. Bei einem Fahrer, der mit seinem Kleinkraftrad in Richtung der Straße "In der Aue" unterwegs war, entschieden sich die Beamten zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Zunächst reagierte der Fahrer nicht auf die Anhaltesignale der Beamten. Erst an der Kreuzung Bliesheimer Straße/Carl-Schurz-Straße fuhr der Kradfahrer an den rechten Fahrbahnrand und stoppte sein Kleinkraftrad. Nach dem Tagesgruß durch die Beamten händigte der Beschuldigte seinen Führerschein aus und setzte den Helm ab. Sofort war deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen. Damit konfrontiert, führten die Beamten einen Alkoholtest durch, der im Ergebnis 1,14 Promille anzeigte. Im nahegelegenen Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe und die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (bm)

