Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201102-3: Anwohner begegnete Einbrechern im Hausflur - Bedburg

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (01. November) haben zwei unbekannte Männer versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße einzubrechen.

Ein 22-jähriger Bewohner hörte gegen 01:30 Uhr eine unbekannte Stimme, die aus dem Hausflur kam. Daraufhin öffnete er seine Wohnungstür und sah im Hausflur zwei unbekannte Männer. Als er das Duo ansprach, ergriffen beide schlagartig die Flucht. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Beide Tatverdächtigen waren von normaler Statur und schwarz gekleidet. Einer war etwa 180 Zentimeter groß, sein Komplize etwas kleiner. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 bei der Polizei zu melden. (nh)

