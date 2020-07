Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Containern ist nicht erlaubt

Bad Gandersheim (ots)

EINBECK (schw) - Am Dienstag, 28.07.20, 23.35 Uhr meldeten besorgte Anwohner verdächtigen Taschenlampenschein im Außenbereich eines in der Beverstraße ansässigen Lebensmittelgeschäftes. Bei der Überprüfung durch die Polizei konnte eine 21-jährige Einbeckerin angetroffen werden, die aus dem Abfallcontainern des Geschäftes entsorgte Lebensmittel entnahm. Die Einbeckerin wurde aufgefordert die bereits aus dem Container entnommenen Lebensmittel wieder in diesen zu entsorgen. Da der Inhalt des Containers bis zur Leerung durch die Müllabfuhr Eigentum des Supermarktes bleibt, ist auch die Entnahme entsorgter Lebensmittel durch dritte Personen nicht erlaubt.

