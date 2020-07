Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Gartenlauben aufgebrochen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Schnedekrug, Montag, 27.07.20, 20.00 Uhr - Dienstag, 28.07.20, 09.00 Uhr KALEFELD (schw) - Gleich zweimal machten sich bislang unbekannte Täter an Gartenlauben im Bereich der Fischteiche am Schnedekrug in Kalefeld zu schaffen. Der oder die Täter drangen in der Zeit von Montag, 27.07.20, 20.00 Uhr - 28.07.20, 09.00 Uhr gewaltsam in die unweit voneinander stehenden Hütten ein und entwendeten neben diversen Alkoholika noch Unterhaltungselektronik und eine geringe Menge an Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR Die Polizei Kalefeld hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

